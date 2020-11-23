Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации США

Фото: ТАСС/Carolyn Kaster/АP

Представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы на выборах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пост госсекретаря может достаться Тони Блинкен, а советником президента по нацбезопасности может стать Джейк Салливан. На пост главы министерства внутренней безопасности рассматривается Алехандро Майоркас, а посол Линда Томас-Гринфилд рассматривается в качестве постпреда США при ООН. Спецпосланником по климату могут назначить экс-госсекретаря Джона Керри.

"Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду по национальной безопасности и внешней политике", – написал Бейтс в Twitter.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте.

Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.