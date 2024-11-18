Называющий себя тайным сыном Карла III австралиец решил не бриться ради короля

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Называющий себя внебрачным сыном короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы житель Австралии Саймон Чарльз Доранте-Дэй решил поучаствовать в "Небритябре" и перестал бриться в ноябре ради "отца", который борется с раком простаты. Об этом сообщает Daily Star.

"Учитывая, что я потерял многих близких друзей и членов семьи из-за мужских болезней, я решил, что в этом году сделаю немного добра и соберу средства для "Млвембера." Лично я ненавижу волосы на лице, так что это будет непросто! К Рождеству я буду похож на Санту", – написал Саймон в публикации, размещенной в соцсетях.

Сейчас он собрал 42 австралийских доллара (2,7 тысячи рублей). Его цель – 2 тысячи долларов (129 тысяч рублей).

Мужчина утверждал, что родители отдали его на усыновление в 1966 году в Портсмуте, так как тогда Карл III был в браке с принцессой Дианой, а Камилла вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Он уточнил, что в то время королю Британии было 17 лет, а королеве – 18. Правду о его происхождении, как он сообщил, рассказала приемная мать, которая работала при дворе Елизаветы II.

Об онкологии у монарха стало известно в феврале. Король приступил к лечению, врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Через некоторое время Карл III признался, что во время курса лечения, направленного на борьбу с раком, он лишился возможности ощущать вкус.

Позднее супруга короля Камилла во время посещения ракового центра в Бате рассказала о хорошем самочувствии Карла III.

