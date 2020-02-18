В Иране заявили о неготовности заключить новую ядерную сделку

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Советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи отметил, что его страна не будет вести переговоры по новому соглашению о ядерной программе государства, сообщает News.ru.

Он отметил, что Иран не уверен в том, что новый договор в случае его заключения будет соблюдаться. Кроме того, он раскритиковал страны Европы, входящие в Совместный всеобъемлющий план действий, за пассивность в реализации соглашения.

"Конечно, иранцы очень недовольны тем, что не получают выгоды, и тем, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели очень жесткие санкции против нашей республики. Но Тегеран не устраивает и то, что европейцы действуют не так активно, как они должны", – отметил Санаи.

Ранее Франция, Великобритания и Германия, входящие в СВПД, отметили невыполнением Ираном своих обязательств по ядерной сделке. Они обратились в комиссию для запуска механизма по разрешению споров.

В США палата представителей конгресса США приняла решение по ограничению военных действий Дональда Трампа по Ирану. В Белом доме данная позиция подверглась критике, поскольку не позволит американцам предотвращать террористическую деятельность Ирана и его посредников.