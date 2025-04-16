Radio1: Папа Римский не будет возглавлять пасхальную службу 20 апреля

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Папа Римский Франциск не будет возглавлять предпасхальные ритуалы и пасхальную службу на площади Святого Петра. Понтифик делегировал их проведение кардиналам, сообщает ТАСС со ссылкой на Radio1.

Предпасхальные ритуалы начнутся в Чистый четверг, 17 апреля. Традиционно в этот день Папа Римский выезжал для ритуала омовения ног в тюрьмы или дома приема мигрантов. Крестный ход вокруг Колизея два предыдущих года он пропускал из-за простуды и бронхита.

Служба печати Святого престола отметила, что в ходе процессии с 14 остановками будут звучать подготовленные Папой размышления, а 20 апреля должно прозвучать традиционное папское обращение Urbi et orbi ("Граду и миру").

При этом не исключено, что Папа Римский появится перед верующими для благословения.

Понтифика госпитализировали 14 февраля, ему диагностировали двустороннюю пневмонию. После этого у Папы Римского произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода.

Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови. После этого медики отмечали, что понтифик преодолел критическую фазу болезни.

23 марта Папа Римский впервые после пневмонии предстал перед верующими. Позже он посетил собор Святого Петра, где молился у могил своих предшественников Пия X и Бенедикта XV.