Украина потребовала у РФ объяснений из-за нарушения вертолетом воздушного пространства

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Украинские пограничники потребовали объяснений от РФ из-за нарушения вертолетом воздушного пространства. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"РФ направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом", – приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данным погранслужбы, залетевший на расстояние около 50 метров вертолет зафиксировал наряд в Сумской области.

Ранее истребитель Су-27 вылетал на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединенных Штатов. Спецоперация была проведена над Черным морем.