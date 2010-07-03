Конвой сирийской армии встретился с отступающими военными США

09:31
Фото: ТАСС/AP Photo/Baderkhan Ahmad
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными. Кадры опубликовало агентство Ruptly.
Встреча прошла на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке арабской республики. На видеозаписи видно, как бронеавтомобили с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами движутся в противоположных направлениях. Военные двух государств при этом друг на друга не реагируют.
Глава Пентагона Марк Эспер говорил, что американские военные в Сирии попали в ловушку между турецкой армией и войсками арабской республики. Он добавил, что Штаты "не подписывались" вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что "в основном вывел" американский контингент из Сирии. Он заявил, что не против того, чтобы Башар Асад заступался за курдов, против которых Турция ведет военную операцию.
9 октября Анкара начала операцию "Источник мира" против курдских формирований. За несколько дней турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
13 октября автономная администрация курдов и Дамаск договорились о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре. Турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия не против распространения операции на сирийский город Кобани. Однако турецкие войска не планируют занимать Манбидж.
Эрдоган отметил, что Москва и Анкара ведут переговоры на разных уровнях. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил это. Он также заявил, что Россия не хотела бы думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.
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