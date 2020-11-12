Стрельба произошла в швейцарском городе Биль – СМИ

12 ноября, 23:25
Фото: телеграм-канал Москва 24
Стрельба произошла в швейцарском Биле. В связи с этим полицейские проводят операцию в центре города.
По информации портала 20 Minuten, стрельба произошла в четверг, 12 ноября, в 17:45 (19:45 по московскому времени). Как сообщили очевидцы, выстрелы прозвучали возле центральной площади города.
Полиция подтвердила факт стрельбы, пишет издание. Сейчас на месте инцидента находятся крупные силы правоохранителей.
"Я услышал три выстрела, после этого люди побежали и я тоже", – рассказал один из очевидцев.
Газета Berner Zeitung утверждает, что в результате стрельбы ранения получили 2 человека. Информационное агентство ATS заявило, что полицейская операция связана с расследованием преступления, произошедшего в среду в городе Ленгнау. Там в жилом доме было обнаружено тело человека.
Ранее в Вене произошли вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один раненый скончался в больнице.
Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. Он также не исключил антисемитский мотив террористов.
Один из пострадавших после стрельбы в Вене скончался в больнице
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