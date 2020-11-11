Следствие просит суд арестовать подозреваемого в расстреле под Воронежем

09:57
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Военные следователи направили в Воронежский гарнизонный военный суд ходатайство об аресте солдата-срочника Антона Макарова, которого задержали по подозрению в убийстве трех военнослужащих в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Макарова", – сказал собеседник агентства.
По данным следствия, военнослужащий Антон Макаров, прикрепленный к военной части под Воронежем, напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц утром в понедельник, 9 ноября.
В результате погибли трое военных, один госпитализирован. По факту произошедшего ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что причиной нападения на военных мог стать нервный срыв. Сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Задержан солдат-срочник, устроивший стрельбу под Воронежем
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