Медведев прокомментировал инцидент в воинской части под Воронежем

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Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о важности профилактики преступлений в воинских частях после нападения на сослуживцев, которое совершил солдат срочной службы под Воронежем. Об этом сообщает ТАСС.

"Нуждается также в профилактике и преступность в вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают", – заявил Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

По словам замглавы Совбеза РФ, следует как закреплять уже достигнутые результаты, так и использовать дополнительные меры по борьбе с криминалом, будь то бюджетные хищения, миграционные преступления или экстремистская и террористическая деятельность.

Медведев подчеркнул, что адекватная мера – это модернизация существующего законодательства. Он отметил, что выдвинутые Совбезом предложения уже способствовали ряду законодательных решений.

Военнослужащий, прикрепленный к военной части под Воронежем, напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц утром понедельника, 9 ноября. В результате погибли трое военных, один госпитализирован. По факту произошедшего ЧП возбуждено уголовное дело.

На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан.

