Водолазы подняли на поверхность черный ящик Boeing, потерпевшего крушение в Индонезии

13:17
Фото: ТАСС/ADI WEDA/ЕРА
Водолазы из состава специалистов поисковой экспедиции подняли со дна Яванского моря черный ящик самолета Boeing 737-524, потерпевшего крушение 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что бортовой самописец был успешно извлечен из воды и в ближайшее время будет доставлен на сушу для изучения.
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.
По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 62 человека. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что все пассажиры являлись гражданами Индонезии. В российском посольстве в Джакарте подтвердили, что россиян на борту самолета не было.
Представитель агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади позднее сообщил, что самолет оказался в зоне сильной турбулентности.
Власти Индонезии приступили к поисково-спасательной операции в связи с крушением самолета
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