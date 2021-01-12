Водолазы подняли на поверхность черный ящик Boeing, потерпевшего крушение в Индонезии

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Водолазы из состава специалистов поисковой экспедиции подняли со дна Яванского моря черный ящик самолета Boeing 737-524, потерпевшего крушение 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что бортовой самописец был успешно извлечен из воды и в ближайшее время будет доставлен на сушу для изучения.

Самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 62 человека. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что все пассажиры являлись гражданами Индонезии. В российском посольстве в Джакарте подтвердили, что россиян на борту самолета не было.

Представитель агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади позднее сообщил, что самолет оказался в зоне сильной турбулентности.