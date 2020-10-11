Азербайджан заявил о гибели пяти человек при попадании ракеты в дом

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Ракета попала в многоквартирный жилой дом в азербайджанском городе Гянджа. В МЧС республики заявили, что из-под завалов извлекли тела пяти погибших, еще 17 человек получили ранения.

Минобороны Азербайджана сообщило в Facebook, что второй по величине город страны подвергся обстрелу с территории Армении. Минобороны Армении в Facebook указало, что данные азербайджанской стороны не имеют "никакого отношения к реальности".

Днем ранее страны провели консультации в Москве, по итогам которых согласовали прекращение огня. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.

Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам для достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.