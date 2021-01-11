Опознан первый погибший при крушении Boeing в Индонезии

Фото: ТАСС/BAGUS INDAHONO/EPA

Правоохранительные органы Индонезии идентифицировали первого погибшего при крушении самолета Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления по связям с общественностью национальной полиции Каро Пэнмаса.

"В результате сравнения образцов ДНК мы получили первые результаты. Речь идет о 29-летнем пассажире, проживавшем в Джакарте", – заявил Пэнмас, уточнив, что всего было получено 53 образца ДНК от родственников погибших.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии 9 января. Примерно через четыре минуты после вылета самолет резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 62 человека. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что все пассажиры являлись гражданами Индонезии.

Представитель агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади позднее сообщил, что самолет оказался в зоне сильной турбулентности. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко отметил, что именно погодные условия могли стать причиной крушения воздушного судна.

