Власти Австрии решили закрыть радикальные мечети после теракта в Вене

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В Австрии закрыли радикальные мечети после теракта в Вене, сообщает "Газета.ру".

Решение приняли после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умита Вурала. Его огласили министр по делам интеграции Сюзанна Рааб и министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Сообщается, что данные мечети лишатся правового статуса и будут распущены.

Правоохранительные органы Австрии задержали 14 человек, входящих в окружение ликвидированного стрелка в Вене, 3 ноября. По словам представителя правоохранительных органов, за обыском квартиры преступника последовали еще 18 рейдов, связанных с близкими и знакомыми нападавшего.

Стрельба в столице Австрии произошла в ночь с 2 на 3 ноября, причем сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. В результате стрельбы погибли пять человек, 17 пострадали.