В Донецке рассказали об обстреле с украинской стороны

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

За прошедшие сутки в Донецке был зафиксирован один минометный обстрел территории ДНР со стороны украинских военных, заявили в представительстве самопровозглашенной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает "Интерфакс".

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – один раз. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялся миномет 120 миллиметров – один раз (25 минут)", – говорится в сообщении.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в Луганске за последние сутки обстрелов с украинской стороны зафиксировано не было. В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили присутствие украинского военного на бывших позициях ВС Украины в зоне разведения сил в районе села Золотое, а также присутствие украинской бронетехники в населенных пунктах Орехово и Крымское.

В Киеве нарушения режима прекращения огня не зафиксировали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция.