Лавров рассказал о численности наемников с Ближнего Востока в Карабахе

18:04
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Число наемников с Ближнего Востока, которые участвуют в конфликте в Нагорном Карабахе, приближается к 2 тысячам, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Он отметил, что РФ беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока.
"Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тысячам", – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что эта тема затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, об этом велся разговор с главами Азербайджана и Армении.
Лавров подчеркнул, что российская позиция по конфликту в Нагорном Карабахе продолжает активно продвигаться по различным каналам.
Ранее глава российского МИД рассказал, что диктат и принуждение со стороны РФ в отношении Еревана и Баку неуместны. Он отметил, что Россию с Азербайджаном связывают "общая история, культура, продвинутые гуманитарные и экономические связи".
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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