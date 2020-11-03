Лавров заявил, что диктат со стороны РФ для урегулирования конфликта в Карабахе неуместен

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что диктат и принуждение со стороны РФ в отношении Армении и Азербайджана для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе были бы неуместны. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант".

"С учетом того, что с Азербайджаном и Арменией Россию связывает общая история, культура, продвинутые гуманитарные и экономически связи, проявление диктата, принуждения, использование нажимного пути с нашей стороны более чем неуместно", – подчеркнул Лавров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию дать соответствующую консультацию. В обращении Пашинян попросил определить "род и размер помощи", которую РФ может оказать Армении на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

