В Баку опровергли информацию об уничтоженных колоннах спецназа в Карабахе

Фото: ТАСС/AP Photo

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию о колоннах азербайджанского спецназа, которые якобы были уничтожены армянскими ВС в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника", – говорится в сообщении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.