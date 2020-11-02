В МИД РФ прокомментировали идею разместить скандинавских миротворцев в Карабахе

14:20
Фото: AP Photo
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко оценил предложение США разместить скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, все необходимые параметры возможных механизмов должны согласовываться в консультациях со сторонами конфликта.
"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", – цитирует Руденко ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, известно ли РФ об этой идее, Руденко заявил, что установлено только то, что сказал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе О'Брайен заявил, что обеим сторонам конфликта следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе.
По его словам, Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня.
Накануне в пресс-службе посольства РФ в Армении заявили, что информация о том, что на южной границе Армении погибли два российских пограничника, является вбросом. Подобное сообщение появилось в ряде СМИ.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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