В МИД РФ прокомментировали идею разместить скандинавских миротворцев в Карабахе

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко оценил предложение США разместить скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, все необходимые параметры возможных механизмов должны согласовываться в консультациях со сторонами конфликта.

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", – цитирует Руденко ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, известно ли РФ об этой идее, Руденко заявил, что установлено только то, что сказал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе О'Брайен заявил, что обеим сторонам конфликта следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По его словам, Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня.

Накануне в пресс-службе посольства РФ в Армении заявили, что информация о том, что на южной границе Армении погибли два российских пограничника, является вбросом. Подобное сообщение появилось в ряде СМИ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.