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02:31

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 95

за рубежом происшествия

Фото: EPA/TASS/ERDEM SAHIN

Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 95 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

"В результате землетрясения погибли 95 человек", – подтвердили в турецком ведомстве.

Там также сообщили, что в результате удара стихии пострадали 994 человека. Из них из больниц уже выписали 847 пострадавших.

Ранее сообщалось о 92 погибших в результате землетрясения.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Из-за землетрясения в Измире оказались разрушены не менее 20 домов. После трагедии Владимир Путин выразил слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасли трехлетнюю девочку

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