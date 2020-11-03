Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 95

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Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 95 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

"В результате землетрясения погибли 95 человек", – подтвердили в турецком ведомстве.

Там также сообщили, что в результате удара стихии пострадали 994 человека. Из них из больниц уже выписали 847 пострадавших.

Ранее сообщалось о 92 погибших в результате землетрясения.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Из-за землетрясения в Измире оказались разрушены не менее 20 домов. После трагедии Владимир Путин выразил слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.