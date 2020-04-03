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В мире

17:31

Франция столкнулась с полной неподготовленностью к коронавирусу – Ле Пен

за рубежом

Фото: AP Photo/Valentina Petrova

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подчеркнула, что страна оказалась полностью не готовой к ситуации с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что неготовность к такому сценарию привела к тому, что во Франции вовремя не провели тесты и не посадили зараженных на карантин. Ле Пен рассказала, что ранее чиновники предлагали планы по сдерживанию подобной ситуации, однако ни один из них в итоге не был реализован.

"По этим причинам мы сегодня живем в условиях полной изоляции во Франции и столкнулись с провалом государства... Ситуация несовместима с понятием шестой мировой державы", – считает Ле Пен.

Среди причин провала подготовки к сдерживанию пандемии она также отметила отсутствие производства масок во Франции.

Ранее стало известно, что Франция закупила 1 миллиард медицинских масок в Китае. Радиостанция France Info рассказала, что в стране маски можно получить лишь по рецепту врача из-за их дефицита.

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Также получила известность история о мишленовском поваре из французского города Дижон. Он готовит блюда на вынос для медицинского персонала.

Согласно данным ВОЗ, во Франции в настоящий момент число зараженных коронавирусом приблизилось к отметке 60 тысяч человек. Более 5 тысяч человек скончалось в результате инфицирования. Более 12 тысяч пациентов были выписаны из больниц в результате выздоровления.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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