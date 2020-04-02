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В мире

21:01

Из-за осложнений от COVID-19 во Франции за сутки умерло более 470 человек

за рубежом медицина безопасность

Фото: AP/Томас Самсон

Не менее 470 человек умерло во Франции за последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"471 случай смерти был зафиксирован в последние 24 часа", – объявил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Представитель французских властей подчеркнул, что в больницах наблюдаются 26 тысяч 246 человек, при этом 6 тысяч 399 человек находятся в реанимации.

Всего за весь период наблюдения было зафиксировано 4 тысячи 503 жертвы COVID-19.

В конце марта стало известно, что Франция заказала у Китая один миллиард медицинских масок для борьбы с коронавирусом. В стране наблюдается дефицит индивидуальных средств защиты.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.
В России зафиксировано 3548 заболевших, вылечилось 235 человек, скончались 30 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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