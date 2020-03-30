Мишленовский повар начал готовить для врачей во Франции

Фото: facebook.com/takashi.kinoshita.54

Во французском городе Дижон мишленовский повар начал готовить для врачей больницы. Несмотря на то что все рестораны закрыты на карантин, шеф-повар Такаси Киношита продолжает работать, сообщает "Экспресс газета".

Известно, что он готовит блюда навынос для медперсонала, который круглосуточно дежурит в главной больнице города. Только за выходные кулинар приготовил 100 обедов из трех блюд – пирога со сливками, овощами и форелью, блинов с начинкой из салата и заварных пирожных.

"В Японии, если случается катастрофа, культурный ответ – приготовить что-нибудь поесть, поэтому я очень рад этим заняться. Я задумался о том, чем лично я могу быть полезен в это время. И готовить для работников здравоохранения – удовольствие", – рассказал Киношита.

Шеф-повар добавил, что медики в такое непростое время должны питаться быстро, полноценно и сбалансированно. Этим критериям отвечает разработанное им меню. Отмечается, что питание работникам здравоохранения доставляют бесплатно.

На данный момент во Франции зарегистрировано свыше 35 тысяч случаев заражения COVID-19. В минувшее воскресенье было зафиксировано более 2,3 тысяч смертей.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,8 тысячи человек. За последние сутки в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 302. Случаи заражения COVID-19 были подтверждены в 35 регионах.