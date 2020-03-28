Франция заказала у Китая миллиард масок

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Франция заказала у Китая один миллиард медицинских масок для борьбы с коронавирусом. Сейчас в стране наблюдается дефицит масок, в аптеках их можно купить только по рецепту врача, сообщает радиостанция France Info.

Для транспортировки масок каждую неделю будет выполняться четыре рейса. Каждый самолет вмещает 18,3 миллиона масок.

Ранее в МИД Франции сообщали, что КНР направила Франции один миллион масок и другие средства защиты.

По решению местных властей в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

