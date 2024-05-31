Путин поручил кабмину дополнительно поддержать образование в сфере искусств

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Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, направленные на сохранение и развитие системы подготовки кадров в области искусств. Соответствующая информация представлена в перечне поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области, который был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства также обратил внимание, что кабмин должен будет обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов, которые занимаются подготовкой кадров в сфере культуры. Сделать это необходимо до внедрения новых систем оплаты труда, подчеркивается в перечне.

Также в документе сказано, что Путин поручил выделить в течение 2025–2030 годов дополнительные средства на ремонт образовательных объектов, где обучаются деятели искусств.

Кроме того, российский лидер отдал поручение о распространении мер поддержки работников сферы культуры на все регионы страны.

Ранее Владимир Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в России раз в шесть лет. Кроме того, он отдал поручение о расширении возможностей "Сириуса" в целях дальнейшего проведения там этого фестиваля.

Также сообщалось, что российский лидер заявил о необходимости изучить идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой провести в стране инспекцию органов опеки для возможной реформы этой системы. В рамках встречи с Путиным детский омбудсмен попросила его поручить ей организовать эти мероприятия.