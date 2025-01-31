Песков: разговора Путина и Трампа еще не было

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Контактов между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по-прежнему не было. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Трамп ранее заявил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне, намекнув на то, что между лидерами двух государств якобы был контакт по другому вопросу.

При этом американский лидер подчеркнул, что США уже вступали в контакт с Россией по поводу передачи останков погибших при крушении самолета россиян.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели извлекли из воды тела 28 погибших, из которых один был членом экипажа вертолета, а остальные – из пассажирского самолета. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы.