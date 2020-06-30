Песков оценил предложение Кадырова о "пожизненном президенте"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина "пожизненным президентом" напомнил, что такой пост не предусмотрен Конституцией России. Об этом сообщает ТАСС.
"Конституцией такая должность не предусмотрена", – сказал представитель Кремля.
Ранее глава Чечни на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что считает необходимым избрать Владимира Путина "пожизненным президентом". Он отметил, что на сегодняшний день "нет такого политического лидера в мировом масштабе", который бы мог занять место президента.
При этом ранее Кадыров отмечал, что Путину необходимо баллотироваться на следующий срок. Глава Чечни заявил, что выдвижение действующего главы государства защитит безопасность России от внешних и внутренних угроз.
Президент России, в свою очередь, заявлял, что не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства снова, если будут приняты поправки в Конституцию.
Глава государства также заявил, что абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию РФ. Путин пояснил, что правильность действий показали события последних месяцев.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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