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Москва 24

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Общество

13:19

Кадыров заявил об отсутствии достойного преемника у Путина

власть общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента России Владимира Путина на данный момент не существует достойного преемника. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Кадырова, Путину следует баллотироваться на следующий срок. Данная мера поможет сохранить суверенитет страны и ее могущество, считает он.

Глава Чечни заявил, что выдвижение действующего главы государства защитит безопасность России от внешних и внутренних угроз. Кроме того, Кадыров высказался в поддержку поправок в Конституцию.

"Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России", – заявил чеченский лидер.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства снова, если будут приняты поправки в Конституцию.

Ранее президент подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до 1 июля.

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