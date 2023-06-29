Путин назвал сильное, ответственное гражданское общество основой суверенитета страны

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Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны, заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Также, по его мнению, настоящий мотор развития государства – это общественные, предпринимательские и волонтерские инициативы.

Ранее Владимир Путин в обращении к гражданам России поблагодарил их за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные перед угрозой вооруженного мятежа. Президент подчеркнул, что российское общество и власть на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию.

Также, по словам главы государства, в поддержку конституционного порядка выступили общественные и религиозные организации, ведущие политические партии. Отдельно президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые преградили путь мятежникам.

В ночь на 24 июня отряды частной военной компании "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал белорусский лидер Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

27 июня Владимир Путин встретился с военнослужащими Минобороны РФ в связи со случившимся. Во время своего обращения он пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать семьи военных, которые погибли при подавлении попытки мятежа. По его словам, благодаря действиям российских военных в стране удалось избежать хаоса и гражданской войны.



Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа