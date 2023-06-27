Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа

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Российские власти сделают все возможное, чтобы поддержать семьи военных, которые погибли при подавлении попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Минобороны РФ.

"Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей", – сказал глава государства.

Он отметил, что если бы мятеж не удалось подавить, то в России наступил бы хаос и гражданская война, чем бы воспользовался противник, который и сейчас пытается это делать, но безуспешно. Российским же военным удалось это предотвратить.

"Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, <...> были бы утрачены. И вы этого не допустили", – добавил президент.

Путин также признал, что 24 июня военным пришлось работать в крайне сложных условиях, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан. Он подчеркнул, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к наградам солдат, участвовавших в подавлении мятежа.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.



Владимир Путин обратился к подразделениям силовых ведомств на Соборной площади Кремля