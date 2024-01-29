Песков исключил участие Путина в предвыборных дебатах

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Владимир Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент не участвует в предвыборных дебатах", – ответил он на соответствующий вопрос.

Между тем вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты представитель Кремля перенаправил в избирательный штаб.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента РФ. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах лидера страны.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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