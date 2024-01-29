29 января, 12:00Политика
Губерниев, Чичерина и Бабкина попали во вторую часть списка доверенных лиц Путина
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
Во вторую часть списка доверенных лиц Владимира Путина попали телеведущий Дмитрий Губерниев, певица Юлия Чичерина, артистка Надежда Бабкина и актер Сергей Гармаш. В общей сложности в перечне оказались 198 человек, следует из постановления российского Центризбиркома.
"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", – сказала член комиссии Наталья Бударина.
Решение было единогласным. Сейчас у Путина зарегистрированы 544 доверенных лиц.
Между тем стало известно, что ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера кандидатом на выборах президента РФ. Решение также было единогласным. В свою очередь, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков поблагодарил комиссию за проверку документов.
Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах президента. До этого Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди").
О намерении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. ЦИК получила уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
Уже 18 декабря действующий глава государства подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца, а спустя два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет посредством системы ДЭГ.
В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина
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