Кремль принял к сведению информацию о ликвидации Нагорного Карабаха – Песков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российское руководство приняло к сведению заявление о ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы принимаем во внимание, внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен", – сказал представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время российские миротворцы оказывают помощь всем жителям Карабаха, решившим уехать в Армению. Он отметил, что вне зависимости от того, надолго ли люди покидают регион, всем им в Армении должны быть обеспечены нормальные условия жизни.

В контексте массового исхода населения непризнанной республики Песков призвал не искать виноватых. Прямой причины для этого нет, а происходящее является результатом желания людей, считает он.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

Известно что всего в Нагорном Карабахе проживают порядка 120 тысяч армян. Согласно последним данным, территорию региона покинули чуть больше 65 тысяч человек.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики