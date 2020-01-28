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Политика

13:55

В Кремле отреагировали на сообщения о возможной отставке главы Чувашии

власть политика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В настоящее время указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Могу только констатировать, что на настоящий момент такого указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем", – подчеркнул он.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной отставке Игнатьева. Уточнялось, что глава региона покинет свой пост на следующей неделе. В пресс-службе губернатора отметили, что не располагают подобной информацией.

18 января Игнатьеву пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. По его словам, он имел в виду тех людей, которые называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

Позднее Игнатьев вынудил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых пожарных автомобилей. Инцидент получил широкую общественную огласку.

В пресс-службе губернатора объяснили, что Игнатьев был знаком с пожарным лично и происходящее воспринималось исключительно позитивно. В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым подобное поведение главы Чувашии.

Комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева из партии за нарушение этических норм.

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