В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В пресс-службе главы Чувашии заявили, что не имеют информации о возможной отставке Михаила Игнатьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник в СМИ появилась информация, что глава Чувашии якобы уйдет в отставку. Как уточнялось, официально Игнатьев покинет свой пост на этой либо на следующей неделе.

18 января Игнатьеву пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Игнатьев утверждал, что он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей вынудил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку.

Позднее в пресс-службе губернатора объяснили, что Игнатьев был знаком с пожарным лично и происходящее воспринималось исключительно позитивно. В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым подобное поведение главы Чувашии.

Комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии лишить членства Игнатьева за нарушение этических норм.