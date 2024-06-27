Песков назвал попытку госпереворота в Боливии внутренним делом страны

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Попытка государственного переворота Боливии – это внутреннее дело данной страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

Политик отметил важность того, чтобы там разбирались со своими проблемами "в рамках обеспечения полной конституционной законности".

Ранее МИД России осудил попытку военного переворота в Боливии. Министерство призвало политические силы и структуры страны сплотиться в интересах консолидации общества, обеспечения стабильности и суверенитета.

Вечером 26 июня военные взяли в окружение площадь Мурильо в Ла-Пасе перед зданием правительства. Возглавлял мятежников генерал армии Хуан Хосе Суньига. Он требовал "вернуть демократию" и освободить политических заключенных.

На фоне протестов президент страны Луис Арсе назначил генерала Хосе Уилсона Санчеса новым главкомом армией, а Суньигу отправил в отставку. В результате новый военачальник сразу отдал приказ всем военнослужащим, занявшим площадь перед правительством, вернуться в свои подразделения.

В четверг, 27 июня, Суньигу задержали полицейские. Генпрокуратура Боливии обвинила его в терроризме и вооруженном бунте.

