МИД РФ решительно осудил попытку госпереворота в Боливии

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МИД России решительно осудил совершенную 26 июня попытку военного переворота в Боливии. Заявление министерства опубликовано на его сайте.

Российское дипведомство выразило полную и непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. В министерстве считают недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля.

"Призываем все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета", – указано в публикации.

Также в российском МИД предостерегли от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других стран, что "уже не раз приводило к трагическим последствиям" для ряда стран и народов.

"Мы солидарны с братской Боливией – нашим надежным стратегическим партнером", – добавили в министерстве.

В четверг, 26 июня, военные окружили площадь Мурильо в Ла-Пасе перед зданием правительства Боливии. Генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил мятежников, требовал "вернуть демократию" и освободить политзаключенных, в том числе бывшего президента Жанин Аньес.

На фоне протестов президент Луиса Арсе в присутствии военных и журналистов привел к присяге нового главнокомандующего армией генерала Хосе Уилсона Санчеса, а также отправил в отставку Суньигу. В результате новый командующий армией сразу же отдал приказ всем военным, которые заняли площадь перед правительством, вернуться в свои подразделения.

Уже 27 июня Суньигу задержали. Генпрокуратура Боливии предъявила ему обвинения в терроризме и вооруженном бунте.