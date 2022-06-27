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Безопасность

13:26

Меры безопасности внутри РФ усилены максимально – Песков

властьбезопасность

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В России максимально усилены меры антитеррористической безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию Кремля на угрозы Киева совершать теракты на территории России.

"Они (меры безопасности. – Прим. ред.) и так максимально усилены", – цитирует его RT.

Ранее в интервью изданию Financial Times глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что на подконтрольных РФ территориях, в том числе в Херсонской области, усиливается партизанская деятельность. Он также пригрозил новыми терактами и диверсиями в РФ.

25 июня в Херсоне прогремел взрыв. В результате него были повреждены как минимум два автомобиля и один жилой дом. Погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. По некоторым данным, взрыв произошел, когда чиновник садился в машину.

Песков позже заявил, что случившееся можно квалифицировать только как теракт, отметив, что подобное требует пристального внимания со стороны России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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