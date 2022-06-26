Платформу "Черноморнефтегаза" вновь обстреляли со стороны Украины

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В Крыму обстреляли платформу "Черноморнефтегаза" в Черном море со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы республики.

По данным источника, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. По его словам, откачка газа, добываемого на данном месторождении, будет приостановлена.

Сенатор от региона Ольга Ковитиди рассказала, что при ударе пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. При этом она подчеркнула, что, если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.

