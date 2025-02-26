Песков заявил, что в Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь

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Вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отреагировав на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни, 26% предложили оставить мораторий без изменений, а еще 15% считают, что казнь необходимо отменить.

При этом за четыре года, которые прошли с момента проведения предыдущего опроса, произошли заметные изменения по этому поводу. С 2021 года доля сторонников моратория выросла на 5% и достигла 21%. Однако число людей, поддерживающих применение казни, и тех, кто выступает за ее полную отмену, осталось примерно на одном уровне.

ВЦИОМ также обратил внимание, что вопрос о смертной казни остается одним из наиболее обсуждаемых и значимых для россиян. По данным опроса, 73% опрошенных считают этот вопрос важным. При этом число тех, кто считает ее безусловно важной, увеличилось с 28% в 2010 году до 36%.

В 2024 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил снять мораторий на смертную казнь. Он считает, что в некоторых случаях ее необходимо применять.

На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по изучению закона об использовании смертной казни. Однако в Конституционном суде России уверены, что отменять мораторий на смертную казнь в стране недопустимо.

Общественная палата также не планировала вести обсуждение по поводу введения смертной казни. Секретарь Лидия Михеева отметила, что данная тема уже давно решена российским правопорядком. Она указала, что отказ от смертной казни является одним из главных достижений России.

