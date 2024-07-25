Песков: Путин и Асад не подписывали каких-либо документов по итогам переговоров

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Президент РФ Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад не подписывали каких-либо документов по итогам переговоров в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча прошла без подписания документов", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, который прибыл с визитом в Россию. Российский лидер предложил Асаду поговорить по всему комплексу отношений, включая торгово-экономические.

В свою очередь, Асад заявил, что отношения между РФ и Сирией сохраняли доверительный уровень. Он также отметил, что Москва и Дамаск прошли сложные испытания за последние десятилетия. Асад заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев.

До этого Путин заявил, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.