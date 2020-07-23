Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с предложением снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.

Он подчеркнул, в 2018 году по доле расходов населения за услуги ЖКХ Хабаровский край занимал 72-е место из 85.

"Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования", – приводит слова Дегтярева РИА Новости.

Также Дегтярев поручил чиновникам быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.

"Надо более конкретно каждому на своем участке разбираться. Сроки, риски давайте обсудим", – сказал он.

Накануне Дегтярев заявил, что не намерен менять команду экс-главы региона Сергея Фургала. По его словам, команда его предшественника имеет право трудиться, поэтому никто в отставку не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств.

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона 21 июля. До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала, который подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.