В Кремле оценили публичную вакцинацию Байдена от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Вакцинация избранного президента США Джозефа Байдена от коронавируса не является поводом для российского лидера Владимира Путина тоже публично сделать прививку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что пример Байдена не является для Путина мотивацией.
"Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена", – заявил Песков.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Путин уже рассказал о перспективах собственной вакцинации от COVID-19 на большой пресс-конференции 17 декабря.
Тогда Владимир Путин заявил, что готов привиться при первой возможности. Он объяснил, что сейчас процедуру проходят "граждане определенной возрастной зоны", в которую президент РФ не входит.
Избранный президент США Джозеф Байден получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 накануне. Препарат ввели в клинике в Ньюарке, штате Делавэр.
Новости мира: Джо Байден сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире
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