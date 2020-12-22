В Кремле оценили публичную вакцинацию Байдена от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Вакцинация избранного президента США Джозефа Байдена от коронавируса не является поводом для российского лидера Владимира Путина тоже публично сделать прививку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что пример Байдена не является для Путина мотивацией.

"Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена", – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Путин уже рассказал о перспективах собственной вакцинации от COVID-19 на большой пресс-конференции 17 декабря.

Тогда Владимир Путин заявил, что готов привиться при первой возможности. Он объяснил, что сейчас процедуру проходят "граждане определенной возрастной зоны", в которую президент РФ не входит.

Избранный президент США Джозеф Байден получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 накануне. Препарат ввели в клинике в Ньюарке, штате Делавэр.

