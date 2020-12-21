Путин заявил, что в России разработаны три эффективные вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин заявил, что в России созданы три высокоэффективные и безопасные вакцины от коронавируса, которые помогают избежать заражения или значительно облегчить течение болезни. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу (борьбы с пандемией. – Прим. ред.), создали три безопасные, эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях – серьезно облегчить ее течение", – сказал президент России на подписании меморандума о сотрудничестве между Центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca о совместных испытаниях вакцин.
Также Путин отметил, что вакцина "Спутник V", созданная на базе Центра имени Гамалеи, стала первым в мире препаратом своего типа.
"На ее основе в России уже развернута масштабная вакцинация", – заявил Путин.
К соглашению о сотрудничестве Центра имени Гамалеи и компании AstraZeneca также присоединились Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм".
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что совместные испытания с AstraZeneca начнутся в ближайшее время.
Ранее он сообщил, что вакцина AstraZeneca не имеет эффективного бустирующего компонента. Использование лишь первого компонента вакцины, которым обладает зарубежная компания, незначительно влияет на иммунитет, подчеркнул Гинцбург.
Совместные испытания "Спутника V" и AstraZeneca начнутся в ближайшее время
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