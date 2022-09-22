Песков оценил законность вручения повесток задержанным на митингах

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Практика вручения повесток задержанным на несогласованных митингах не противоречит закону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

"Она (практика вручения повесток. – Прим. ред.) не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее в Сети распространялся якобы отсканированный документ министерства внутренних дел, на котором было указано, что с 22 сентября на стационарных постах ГИБДД будут дежурить представители военкоматов. В МВД же назвали эту информацию фейковой. Министерство призвало представителей СМИ и активных пользователей интернета быть бдительными и внимательными, использовать информацию исключительно из официальных источников.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

