Песков назвал заявление Блинкена о гибели Раиси неловким и хамским

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил, что не может поверить в его радость на фоне такого события.

Ранее Блинкен заявил, что народ Ирана только выиграл от смерти Раиси. Он также добавил, что Вашингтон не оплакивает смерть Раиси и не стал бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

"Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа", – сказал представитель Кремля.

Между тем доктор политических наук Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik назвал заявление Блинкена по меньшей мере невежественным. Он уверен, что такая реакция США является фактическим признанием в соучастии.

"Позиция Блинкена абсолютно близорукая, потому что Раиси был сдерживающим фактором в части конфронтации США с Ираном. Раиси был как раз одним из тех политиков, которые смягчали и предотвращали конфликтность, притом что она давно уже могла вспыхнуть", – сказал Коктыш.

Он также добавил, что подобные заявления демонстрируют полную утрату человеческих качеств представителями США. По словам специалиста, гибель Раиси может означать для Штатов более жесткие решения президента, который придет ему на смену.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур.

