Песков прокомментировал инициативу Зеленского о референдуме

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Москва считает референдум по вопросу переговорного процесса с Россией, который предложил провести президент Украины Владимир Зеленский, внутренним делом Киева. Российские власти пока не видят конкретных шагов по улучшению отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения Минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией", – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, а есть гражданская война на Украине.

Ранее стало известно о намерении Зеленского провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

По словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент. Вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную Раду.