Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о нештатной ситуации, которая якобы произошла во время учений "Гром-2019", сообщает РИА Новости.

"Это вопрос в Минобороны", – заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее сообщалось, что нештатная ситуация произошла на учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019". Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" вместо двух пусков межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", совершил один.

Источники из Минобороны предполагают, что это могло произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, которые отвечают за команду о пуске.

17 октября появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет на учениях "Гром-2019". Маневрами руководил президент России.

