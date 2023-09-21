Есть все предпосылки для заключения мирного договора между Ереваном и Баку – Песков

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Говорить о сроках заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией преждевременно, однако есть предпосылки для подписания такого соглашения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен – он был урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, – то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором.

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева ранее сообщили, что передали представителям армянского населения Нагорного Карабаха планы по реинтеграции. Отмечается также, что переговоры прошли конструктивно в позитивной атмосфере.

Также обсуждались вопросы восстановления и организации деятельности инфраструктуры. Представители жителей Нагорного Карабаха сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили оказания гуманитарной помощи в виде продуктов питания.

По их просьбе планируется обеспечить поставку топлива, чтобы обеспечить отопительные системы детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Кроме того, в результате обстрела из стрелкового оружия погибла группа российских миротворцев. Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших, а также пообещал, что будет проведено тщательное расследование произошедшего.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На ней обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков