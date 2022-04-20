Песков сообщил об отсутствии реакции Кремля на обращение Медведчука об обмене

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки Украiни"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет ответа на вопрос о реакции Кремля на обращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука об обмене.

"По этому сюжету мне нечего пока сказать", – цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Песков сообщил, что в Кремле видели опубликованное Службой безопасности Украины видеообращение Медведчука.

Виктор Медведчук записал видеообращение, предложив Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому обменять его на военных Мариуполя.

В субботу, 16 апреля, жена украинского политика Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила российского лидера оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных. Официальный представитель Кремля пообещал сообщить, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на Медведчука. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.