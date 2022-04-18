Песков пообещал сообщить, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Путин пока не отреагировал на обращение супруги главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по поводу обмена последнего, однако Кремль сообщит, если что-то изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если будет реакция президента, мы об этом сообщим", – цитирует его "Газета.ру".
В субботу, 16 апреля, жена украинского политика Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Путину, в котором попросила российского лидера оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на Медведчука. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.
В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Супруга Медведчука заявила, что не знает местоположение мужа
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